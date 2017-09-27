Один или два: ГСЧС не может определиться с числом раненых в Калиновке

520 просмотров
Среда, 27 сентября 2017, 14:48

Госслужба по чрезвычайным ситуациям в среду утром говорила о двух травмированных при взрывах в Калиновке, позже - об одном, а теперь - снова о двух.

"По оперативной информации, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения", - говорится в последнем сообщении по состоянию на 13:00.

Такое же количество спасательная служба указывала по состоянию на 10:00. Но уже в 12 на сайте ГСЧС заявили, что "травмирование второго человека не подтвердилось", поэтому пострадавшим считается только один человек.

При этом следует отдать должное государственной службе - она точно знает, что погибших в результате чрезвычайной ситуации нет.

Как известно, вечером 26 сентября произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области. Это привело к детонации снарядов.

По фактам взрывов в Калиновке открыто дело с предварительной квалификацией "диверсия".

Украинская правда

Темы: ГСЧС чрезвычайное происшествие Винницкая область жертвы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Спасатели уточнили количество пострадавших в Калиновке 27 сентября 2017, 13:13
ГСЧС: Последствия взрывов в Калиновке ликвидируют более 1200 человек 27 сентября 2017, 04:08
ВСУ ликвидируют боеприпасы после пожара на военном складе 25 сентября 2017, 17:08
powered by lun.ua
Главные новости
Умеров: За два года от оккупационного режима в Крыму ничего не останется
ГПУ хочет арестовать разговоры и переписку всех операторов. Те просят разъяснить
Спасатели уточнили количество пострадавших в Калиновке
Армейцы в Калиновке купили противопожарное оборудование у сомнительной фирмы
Все новости
курьез

Саудовский учебник по истории отозвали из-за Мастера Йоды

история

Почему Сковорода обрек себя на послушание Богу?

столица

Дизайнер создал схему ночных маршрутов общественного транспорта Киева