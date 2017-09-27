Сытник: Информация о незаконной "прослушке" приснилась ГПУ
Заявления ГПУ о якобы незаконном прослушивании чиновников сотрудниками Национального антикоррупционного бюро свидетельствуют о попытке дискредитации идеи предоставления Бюро автономного права на "прослушку".
Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник в среду в Киеве во время экспертной дискуссии на тему антикоррупционного рисков в судебной системе, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Мы видим, сейчас снова Генпрокуратуре приснилось, что мы прослушивали ... банальная попытка, не нова, чтобы дискредитировать идею о предоставлении (НАБУ - ред.) права на автономное прослушивание", - сказал Сытник.
"Это кажется смешным, но мы понимаем, что это фактически попытки вновь вернуться к попыткам дискредитации этого вопроса", - добавил директор НАБУ.
Как сообщалось, Генеральная прокуратура расследует прослушивание НАБУ служащих разведки Минобороны, заместителей министров Кабмина, Нацполиции и СБУ и др. в 2016 году.
Позже руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что информация о якобы незаконном снятии информации сотрудниками НАБУ не подтвердилась.
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