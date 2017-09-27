В "Укрзализныце" поймали еще одного взяточника

Сотрудники Нацполиции, областной прокуратуры при содействии департамента безопасности "Укрзализныци" задержали при получении взятки начальника станции "Елизарово" Криворожской дирекции железнодорожных перевозок регионального филиала "Приднепровская железная дорога".



Об этом сообщает 27 сентября пресс-служба "Укрзализныци".



Отмечается, что чиновник требовал 15 тысяч гривен от гражданина за согласование договора купли-продажи железобетонных конструкций.



В среду правоохранители задержали чиновника структурного подразделения Укрзализныци в служебном кабинете. Во время обыска у руководителя станции было изъято 15 тысяч гривен, полученных им в качестве взятки. Продолжаются процессуальные мероприятия.



Как известно, 13 сентября во время получения неправомерной выгоды сотрудники СБУ задержали первого заместителя начальника департамента аудита и контроля ПАО "Укрзализныця".