В Украину не пустили депутата Европарламента

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Среда, 27 сентября 2017, 16:51

Пограничники не разрешили въезд на территорию Украины депутату Европарламента от венгерской радикальной партии "Йоббик" Кристине Морваи.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"Около 15:00 на Закарпатье на границе с Венгрией сотрудники Госпогранслужбы обнаружили и не пропустили в Украину венгерского политического деятеля, которому Служба безопасности Украины запретила въезд до июля 2019 года", - пишет он.

По его словам, Морваи прибыла в пункт пропуска "Лужанака", где во время паспортного контроля пограничники выполнили поручение СБУ относительно нее.

"По имеющейся информации, она в 2014 году посещала временно неподконтрольные территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей и выражала поддержку самопровозглашенным руководителям на этих территориях", - сообщил Слободян.

Он отметил, что депутату вручили решение об отказе в пересечении государственной границы, где указаны правовые основания для ограничения на въезд в Украину.

 
Кристина Морваи
Фото alfahir.hu

Украинская правда

Темы: Европарламент Пограничная служба Венгрия
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