Диверсию в Калиновке расследует усиленная группа СБУ

Служба безопасности Украины осуществляет первоочередные следственные действия по делу о чрезвычайной ситуации на складах под городом Калиновка Винницкой области.



Об этом сообщает пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.



"Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, в том числе допрашиваются очевидцы и другие свидетели событий. По состоянию на 16 часов продолжается локализация последствий чрезвычайного происшествия на военных складах вблизи Калиновки", – пишет Гитлянская.



"Специалисты также начали работы по разминированию территории, что позволит следователям СБУ в ближайшее время начать осмотр места происшествия и назначить необходимые экспертизы", – отмечает она.



По словам Гитлянской, следственная группа СБУ усилена опытными специалистами из центрального управления и региональных органов спецслужбы.



Как известно, военная прокуратура Центрального региона Украины в Единый реестр досудебных расследований внесла сведения по факту совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 113 УК Украины (диверсия).



Расследование дела передали Службе безопасности Украины.



Генеральная прокуратура взяла на контроль состояние досудебного расследования указанного уголовного производства.



Как сообщалось, следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала Вооруженных сил Украины в Калиновке.



Украинская правда