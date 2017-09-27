Лавринович говорит, что в Украине до сих пор действует Конституция 1996 года

Экс-министр юстиции Украины Александр Лавринович настаивает, что в Украине действует текст Конституции в редакции от 28 июня 1996 года.



Об этом он сказал в среду, выступая на заседании Апелляционного суда. Киева по рассмотрению жалобы своего адвоката на его арест, передает "Интерфакс-Украина".



"С октября 2010 года в Украине действует один единый текст Конституции, принятый 28 июня 1996 года", - сказал Лавринович.



Он отметил, что в 2010 году Конституционный суд Украины принял решение об отмене внесения изменений в Конституцию, которые были осуществлены Верховной Радой в 2004 году во время Оранжевой революции и это решение по-прежнему действует.



Он также считает, что решение, принятое Верховной Радой в феврале 2014 года, о возвращении в текст Конституции 2004 года, произошло с нарушением процедур и законодательства.



Экс-министр юстиции подчеркнул, что считает необоснованным подозрение его в тех действиях, которые он оценивает как добросовестное выполнение своих обязанностей и законов Украины.



Кроме того, по его словам, сообщение ему о подозрении были вручены следователем Генеральной прокуратуры 13 сентября с нарушениями, в частности, норм закона "Об адвокатуре".



Как известно, 15 сентября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-министру юстиции Александру Лавриновичу в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.



ГПУ обвиняет его в том, что в 2010 году без решения Верховной Рады, в результате сговора с Януковичем, изменил Конституцию, вернув ее текст в редакции 1996 года, расширило полномочия за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства.



Украинская правда