День в АТО: Боевики применяли тяжелое вооружение, потерь нет

Пророссийские боевики в среду 7 раз нарушили перемирие, активно применяя при обстрелах оружие, калибр которого превышает 100 миллиметров.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

В частности, ночью, в течение почти двух часов, незаконные вооруженные формирования дважды били из танка вблизи Авдеевки.

"На подступах к этому прифронтовому городу противник выпустил и 10 мин калибра 120 миллиметров и 13 мин калибра 82 миллиметра. Также наемники обстреливали Авдеевскую промзону из гранатометов различных видов. Кроме того, под огонь вражеского 120-миллиметрового миномета попали укрепления сил АТО у Песков. А стрелковое оружие оккупанта работало неподалеку Каменки", - отметили в пресс-цетре АТО.

На Приморском направлении боевики били из 82-миллиметрового миномета в окрестностях Талаковки, а из гранатометов - вблизи Гнутово. Также под огнем крупнокалиберных пулеметов оказались опорные пункты ВСУ неподалеку Марьинки.

На Луганском направлении с полуночи сохранялся режим тишины.

В результате боевых действий в среду потерь среди украинских защитников нет.

Украинская правда