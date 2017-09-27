День в АТО: Боевики применяли тяжелое вооружение, потерь нет

176 просмотров
Среда, 27 сентября 2017, 18:27

Пророссийские боевики в среду 7 раз нарушили перемирие, активно применяя при обстрелах оружие, калибр которого превышает 100 миллиметров.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

В частности, ночью, в течение почти двух часов, незаконные вооруженные формирования дважды били из танка вблизи Авдеевки.

"На подступах к этому прифронтовому городу противник выпустил и 10 мин калибра 120 миллиметров и 13 мин калибра 82 миллиметра. Также наемники обстреливали Авдеевскую промзону из гранатометов различных видов. Кроме того, под огонь вражеского 120-миллиметрового миномета попали укрепления сил АТО у Песков. А стрелковое оружие оккупанта работало неподалеку Каменки", - отметили в пресс-цетре АТО.

На Приморском направлении боевики били из 82-миллиметрового миномета в окрестностях Талаковки, а из гранатометов - вблизи Гнутово. Также под огнем крупнокалиберных пулеметов оказались опорные пункты ВСУ неподалеку Марьинки.

На Луганском направлении с полуночи сохранялся режим тишины.

В результате боевых действий в среду потерь среди украинских защитников нет.

Украинская правда

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Главари ОРДО хотят контролировать пользователей Интернет 27 сентября 2017, 18:38
В штабе рассказали о горячих точках зоны АТО 27 сентября 2017, 13:19
Гройсман поручил создать "фирменный украинский стиль" на КПП Донбасса 27 сентября 2017, 12:03
powered by lun.ua
Главные новости
Военные стратегические объекты взяли под усиленную охрану
Лавринович говорит, что в Украине до сих пор действует Конституция 1996 года
В Кабмине пока не могут объяснить, как будут контролировать граждан РФ на границе
Диверсию в Калиновке расследует усиленная группа СБУ
Все новости
в топе

Джона Сноу окольцевали: звезды "Игры престолов" официально обручились

відео

Искренность, пафос или пиар? Поздравление первой леди к дню рождения президента

столица

Дизайнер создал схему ночных маршрутов общественного транспорта Киева