Военные стратегические объекты взяли под усиленную охрану

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Среда, 27 сентября 2017, 19:52

Министерство обороны взяло под усиленную охрану ряд военных стратегических объектов.

Об этом Українським новинам сообщил источник в Генштабе Вооруженных сил.

"Через 10 минут после возгорания склада боеприпасов в Калиновке была команда усилить охрану всех военных объектов", - сказал он.

По его словам, усилена охрана всех важных военных объектов, в том числе баз и складов боеприпасов.

Собеседник не уточнил количество этих объектов, ссылаясь на то, что это закрытая информация.

"В войсках оперативного командования "Юг" ужесточен режим охраны важных объектов и проведены дополнительные практические тренировки с личным составом по повышению бдительности в суточных нарядах и караулах, действий в экстремальных ситуациях при возникновении пожаров на объектах и военной технике, противодействии диверсионным группам, освобождении от них захваченных зданий и помещений", - позже сообщили в Минобороны.

Отмечается, что рабочие группы из офицеров штаба командования выбыли к местам расположения подчиненных арсеналов и баз хранения вооружения и боеприпасов с целью проведения практических занятий.

Как известно, вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали по меньшей мере два человека, горело 4 дома. Из зоны риска эвакуированы уже более 30 000 человек.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.

Темы: Минобороны Генштаб чрезвычайное происшествие
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