Турция нанесла авиаудар по базе РПК в Иракском Курдистане

Турецкие самолеты нанесли удар по северному Ираку, в результате чего погибли 13 человек, вероятно бойцов Рабочей Партии Курдистана (РПК).

Об этом говорится в заявлении вооруженных сил Турции, сообщает Reuters.

"Воздушным ударом в северном Ираке 13 вооруженных членов сепаратистской террористической организации, готовившейся к нападению, были нейтрализованы", - говорится в заявлении, в котором используется термин, который Турция применяет для описания боевиков РПК.

Турецкие войска также проводят совместные военные учения с иракскими солдатами возле своей границы после референдума о независимости Иракского Курдистана, который разозлил Анкару и Багдад.

Турция опасается, что референдум, который в подавляющем большинстве был одобрен, может способствовать поддержке сепаратизма в его юго-восточном регионе и угрожает экономическими и военными мерами в ответ.

Отметим, что большинство курдов живут между Ираном, Ираком, Сирией и Турцией, но только в Ираке они добились признанной автономии.