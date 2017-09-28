Сутки в АТО: 15 обстрелов, ВСУ 9 раз открывали огонь в ответ

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Четверг, 28 сентября 2017, 07:29

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие. Украинские военные 9 раз огнем заставляли врага соблюдать режим тишины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

После 18 часов противник не применял минометы и другое тяжелое вооружение, однако полного соблюдения режима тишины не было.

Так, вечером пророссийские наемники и далее продолжали обстреливать защитников Авдеевки. Правда, теперь используя только стрелковое оружие.

Кроме того, на Донецком направлении вражеские гранатометы различных видов работали вблизи Песков, а крупнокалиберные пулеметы - на подступах к Невельскому.

На Приморском направлении ночью оккупанты обстреляли силы АТО в районе Широкиного и Талаковки.

На Луганском направлении вечером под гранатометный огонь противника попали опорные пункты ВСУ в районе Лобачевого и Станицы Луганской. А факты использования боевиками стрелкового оружия зафиксированы у Крымского.

В результате боевых действий потерь среди украинских защитников нет.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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