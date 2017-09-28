В Калиновке потушили огонь в 7 домах и проверили 38 заявок

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Четверг, 28 сентября 2017, 08:49

В зоне поражения от взрывов на военных складах в Калиновке приостановлены занятия, сохраняется ограничение на движение транспорта.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 7 утра 28 сентября сообщала, что "наблюдается одиночная детонация боеприпасов", но по состоянию на 8 утра такой информации нет.

Однако до сих пор закрыто движение всех видов транспорта: на автодороге Житомир – Могилев-Подольский; на железнодорожном перегоне Сосенко – Калиновка Юго-Западной железной дороги; в небе в радиусе 50 километров от города Калиновка.

Подразделения ГСЧС ликвидировали возгорание 7 сооружений, возникшие вследствие попадания боеприпасов. Также они мониторят противопожарное состояние населенных пунктов в зоне чрезвычайной ситуации.

Пиротехники ГСЧС (17 расчетов, 84 человека и 32 единицы техники) совместно с представителями Нацполиции осуществляют подворовой обход и выполняют заявки от населения об изъятии обнаруженных взрывоопасных предметов. Выполнено 38 заявок из 73.

Темы: чрезвычайное происшествие Винницкая область ГСЧС
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