В Калиновке потушили огонь в 7 домах и проверили 38 заявок

В зоне поражения от взрывов на военных складах в Калиновке приостановлены занятия, сохраняется ограничение на движение транспорта.



Государственная служба по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 7 утра 28 сентября сообщала, что "наблюдается одиночная детонация боеприпасов", но по состоянию на 8 утра такой информации нет.



Однако до сих пор закрыто движение всех видов транспорта: на автодороге Житомир – Могилев-Подольский; на железнодорожном перегоне Сосенко – Калиновка Юго-Западной железной дороги; в небе в радиусе 50 километров от города Калиновка.



Подразделения ГСЧС ликвидировали возгорание 7 сооружений, возникшие вследствие попадания боеприпасов. Также они мониторят противопожарное состояние населенных пунктов в зоне чрезвычайной ситуации.



Пиротехники ГСЧС (17 расчетов, 84 человека и 32 единицы техники) совместно с представителями Нацполиции осуществляют подворовой обход и выполняют заявки от населения об изъятии обнаруженных взрывоопасных предметов. Выполнено 38 заявок из 73.