Порошенко запустил реформу системы управления в условиях чрезвычайного положения

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Четверг, 28 сентября 2017, 09:23

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период".

Это решение СНБО принял 13 сентября 2017 года, президент подписал указ 25 сентября, но на сайте главы государства об этом сообщили 28 сентября.

Указом утверждена Концепция реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Совет национальной безопасности и обороны одобрил разработанный Министерством обороны и поданный Кабинетом министров проект Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.

Кабинету министров поручено обеспечить реализацию положений Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.

Правительство ежегодно до 1 февраля должно информировать о ходе реализации Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.

Саму концепцию пресс-служба президента не обнародует.

Темы: СНБО Порошенко
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