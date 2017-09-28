Порошенко запустил реформу системы управления в условиях чрезвычайного положения

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период".



Это решение СНБО принял 13 сентября 2017 года, президент подписал указ 25 сентября, но на сайте главы государства об этом сообщили 28 сентября.



Указом утверждена Концепция реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.



Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.



Совет национальной безопасности и обороны одобрил разработанный Министерством обороны и поданный Кабинетом министров проект Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.



Кабинету министров поручено обеспечить реализацию положений Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.



Правительство ежегодно до 1 февраля должно информировать о ходе реализации Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.



Саму концепцию пресс-служба президента не обнародует.