Политики, открывавшие центр "ДНР" в Марселе, уже бывали в ОРДЛО – СБУ

Пятеро французских граждан, которые присутствовали на церемонии открытия так называемого представительства "ДНР" в Марселе, ранее посещали оккупированные части Донбасса и Россию.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины в Facebook.

"Председатель центра" Хубер Файяр вместе с "единомышленниками" Кристианом Борелли и Кристианой Пуйоль прибыли в "ДНР" летом 2017 года через территорию России. В Москве они, в частности, имели встречу с предательницей Украины Натальей Поклонской... В временно оккупированном Донецке "делегация" подписала соглашение об открытии "центра" с так называемой в. а. министра иностранных дел "ДНР" Никаноровой ", - говорится в сообщении

По информации украинской спецслужбы, на открытии так называемого представительства "ДНР" также присутствовал президент объединения "Моя страна Франция" Жак Клостермана, который посещал ОРДЛО в 2016 году, когда его структура входила в объединение "Национальный фронт". Перед выборами 2017 года это объединение было исключено из коалиции Марин Ле Пен.

Пятый гражданин Франции, который присутствовал на открытии "представительства "ДНР" - Ксавье Моро - французский аналитик и военный эксперт. За последнее время неоднократно озвучивал тезисы, выгодные кремлевской пропаганде, и организовывал публичные мероприятия за деньги российских спецслужб.

"После публичного заявления министра иностранных дел Украины Павла Климкина относительно открытия в Марселе фейкового "центра "ДНР" французский МИД официально обратился к правоохранительным органам страны с призывом проверить законность открытия на территории Франции представительства террористической организации", - отмечено в сообщении СБУ.

Как известно, так называемый "представительский центр ДНР" во Франции зарегистрирован в статусе общественного объединения в соответствии с законом 1901 года, что не требует предварительного разрешения.

"Европейская правда"