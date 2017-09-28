Разрушенные дома в Калиновке восстановят за счет государства

Шесть домов в Калиновке, которые полностью разрушены в результате взрывов на складах боеприпасов, восстановят за счет государства.

Об этом в комментарии "Громадському радіо" сказал председатель Винницкой облгосадминистрации Валерий Коровий.

"Есть 6 полностью разрушенных домов, много повреждений, связанных с взрывной волной. Целый ряд объектов социальной инфраструктуры. Уже выделено 100 миллионов гривен. Я думаю, что эти средства будут эффективно использоваться", - сказал он.

Коровий отметил, что режим чрезвычайной ситуации пока не отменен.

"Очень много боеприпасов, которые разлетались вокруг. Пока не можем говорить о точной оценке (ситуации – ред.)", - сказал председатель ОГА.

Сейчас проходит обследование и разминирование территорий.

Коровий предположил, что 28 сентября на "те территории, на которые позволят военные, гражданское население сможет возвращаться".

Как известно, по состоянию на утро 28 сентября взрывы в Калиновке почти прекратились, но боеприпасы еще тлеют.

По словам главы ДСНС Николая Чечеткина, если взрывы боеприпасов на военных складах прекратятся, то уже 28 сентября пожар в городе Калиновка Винницкой области локализуют.

Вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали по меньшей мере два человека.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.

По результатам заседания военного кабинета, созванного в среду вечером, президент Петр Порошенко призвал правоохранителей найти и привлечь к ответственности виновных в пожаре и взрывах на складах боеприпасов в районе Калиновки.