Прокуратура о Калиновке: Никаких диверсантов не нашли

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет, что следствие не установило никаких диверсионных групп, которые могли бы поджечь склады боеприпасов в Калиновке Винницкой области.

Об этом он сообщил на брифинге в Одессе в четверг, передают "Українські новини".

"Никаких диверсионных групп, о которых говорит Facebook, следствие, изучив материалы СБУ и других правоохранительных органов, на территории Винницкой области не установило, и данных об этом нет. Данные о БПЛА следствием... не установлены", - заявил он.

Матиос также отметил, что запланированные СБУ антитеррористические учения в Винницкой области так и не начались, потому информация о задержании диверсионных групп в ходе учений не соответствует действительности.

По словам главного военного прокурора, следствие рассматривает такие версии пожара в Калиновке, как ненадлежащие условия хранения боеприпасов, ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами и диверсия со стороны лиц, которые имели доступ к складам с боеприпасами.