Правительство ищет специалистов по реформам

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Четверг, 28 сентября 2017, 11:31

Кабинет министров проводит отбор на новые должности государственной службы в Директорат координации государственных политик и стратегического планирования.

Об этом напоминает в четверг премьер-министр Владимир Гройсман.

"Можно просто наблюдать за тем, что происходит в государстве, ждать, что кто-то что-то изменит, критиковать власть за то, что что-то не происходит не так. А можно стать самому участником процессов подготовки и принятия важных государственных решений, реализации реформ, развития государства", – отмечает премьер.

Согласно аппликациям, секретариат КМУ ищет кандидатов на такие должности: генеральный директор, государственный эксперт экспертной группы координации международной помощи, государственный эксперт экспертной группы координации государственных политик, государственный эксперт экспертной группы стратегического планирования.

С инструкцией для потенциальных кандидатов можно ознакомиться здесь.

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Как сообщалось, Кабинет министров в рамках кадровой реформы создает новые подразделения – директораты, руководители которых будут получать 70 тысяч гривен в месяц.

Директораты должны стать аналитическими центрами, которые будут формировать политику.

Украинская правда

Темы: Кабинет министров реформы
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