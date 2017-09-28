Правительство ищет специалистов по реформам
Кабинет министров проводит отбор на новые должности государственной службы в Директорат координации государственных политик и стратегического планирования.
Об этом напоминает в четверг премьер-министр Владимир Гройсман.
"Можно просто наблюдать за тем, что происходит в государстве, ждать, что кто-то что-то изменит, критиковать власть за то, что что-то не происходит не так. А можно стать самому участником процессов подготовки и принятия важных государственных решений, реализации реформ, развития государства", – отмечает премьер.
Согласно аппликациям, секретариат КМУ ищет кандидатов на такие должности: генеральный директор, государственный эксперт экспертной группы координации международной помощи, государственный эксперт экспертной группы координации государственных политик, государственный эксперт экспертной группы стратегического планирования.
С инструкцией для потенциальных кандидатов можно ознакомиться здесь.
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Как сообщалось, Кабинет министров в рамках кадровой реформы создает новые подразделения – директораты, руководители которых будут получать 70 тысяч гривен в месяц.
Директораты должны стать аналитическими центрами, которые будут формировать политику.
Украинская правда
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