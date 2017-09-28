Турчинов: Ответственность за взрывы в Калиновке несет в том числе Муженко

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Четверг, 28 сентября 2017, 12:50

Ответственность за пожар на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области несет вся вертикаль руководства обороны страны, начиная с начальника Генерального штаба.

Об этом заявил журналистам 28 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"В течение этого года (в Балаклее и теперь в Калиновке) мы потеряли большое количество боеприпасов. Стране нанесен наибольший удар по обороноспособности с начала войны", - подчеркнул Турчинов.

"Для меня принципиальной - об этом я говорил на заседании военного кабинета - являетсяответственность. Начиная от начальника Генштаба и по всей вертикали тех, кто отвечает за оборону нашей страны", - отметил секретарь СНБО.

"Мы продемонстрировали, что не способны защитить наши стратегические арсеналы. И поэтому постает вопрос о качестве защиты нашей страны. И пока у нас не будут отвечать высшие должностные лица, которые не выполняют качественно свои функции, мы будем постоянно считать наши потери и наши убытки" , - подчеркнул Турчинов.

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Как сообщается, 26 сентября на базе боеприпасов в Калиновке начались взрывы. Было открыто уголовное производство по статье "Диверсия". По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, пока диверсионных групп не нашли, но диверсию могли совершить те, кто имел доступ к складам с боеприпасами.

Приближенные к министру внутренних дел Арсену Авакову депутаты требуют ответственности начальника Генштаба Виктора Муженко.

В частности народный депутат из фракции "Народный фронт" и член коллегии МВД Антон Геращенко предложил уволить Муженко из-за чрезвычайной ситуации в Калиновке.

Как известно, Александр Турчинов был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины 15 декабря 2014 года.

На внеочередных выборах в Верховную Раду в 2014 году он был избран народным депутатом Украины по партийному списку от "Народного фронта".

Валентина Романенко, УП

Темы: чрезвычайное происшествие Винницкая область Генштаб
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