"Укроборонпром" отрицает выводы аудиторов, хотя ГПУ подтверждает

Государственный концерн "Укроборонпром" заявляет, что выводы Государственной аудиторской службы не соответствуют действительности и вредят обороноспособности Украины.

Об этом говорится во втором сюжете-расследовании Александра Гуменюка для программы "Слідство.Інфо".



В феврале он сообщал о ряде злоупотреблений и сомнительных управленческих решений в "Укроборонпроме". На это в концерне обвинили Гуменюка в срыве поставок второй партии российских двигателей.

В июле генпрокурор Юрий Луценко написал премьер-министру Владимиру Гройсману о некоторых злоупотреблениях в концерне.



"Обнаружены факты злоупотребления служебным положением при производстве корпусов бронетранспортеров, для которых была использована сталь марки, не предусмотренная конструкторской документацией и имеющая низкую пулестойкость, в результате чего создана реальная угроза жизни и здоровью военнослужащих", – одно из них.



ГПУ расследует 139 уголовных производств по злоупотреблениям на предприятиях "Укроборонпрома" и других военных структур. Сумма убытков – 242 млн гривен.



По данным журналистов-расследователей, проблемы есть с "Укрспецэкспортом" и "Укринмашем": именно "Укринмаш" поставлял для бронетехники российские двигатели по завышенным ценам.



Государственная аудиторская служба еще в мае сообщила Министерству экономического развития, что обнаружила финансовые нарушения и неэффективное управление ресурсами в "Укроборонпроме" на 557 800 000 грн, прежде всего – манипуляции для минимизации налогов. Также концерн потерял активы и нерационально использовал ресурсы на более 685 млн грн.



После публикации в "Экономической правде" этих данных, Национальное антикоррупционное бюро заявило, что проверит обнаруженные Государственной аудиторской службой факты.



"Слідство.Інфо" получило ответ "Укроборонпрома" на результаты аудита:



"Выводы Госаудитслужбы о деятельности концерна и его участников не соответствуют действительности, содержат заведомо недостоверные данные и не отражают реальное положение дел. Они вводят в заблуждение правительство и общество, создают условия для принятия невыверенных решений".

Руководитель департамента контроля органов власти, обороны, правоохранительных органов и местных бюджетов Государственной аудиторской службы Татьяна Марчук рассказала программе о "негативном и предвзятом отношении" на объектах контроля к аудиторам, что выражается: в непредоставлении документов и препятствовании в проведении контрольных мероприятий.



"Материалы (аудита) переданы правоохранительным органам. Мы передали Службе безопасности, Генпрокуратуре, военной прокуратуре. Материалы переданы, у нас они разобраны, как горячие пирожки", – заявила Марчук.



"Концерн рассказывает, что они (внутренняя безопасность" Укроборонпрома" – ред.) находят гораздо больше. Проблемы, значит, на предприятиях есть", – отметила она.





А бывший директор департамента обороны и безопасности Минэкономразвития Виктор Плахута рассказал "Слідство.Інфо", что на попытки проводить изменения в "Укроборонпроме" во время его работы поступали "жалобы за подписью Пашинского, за подписью других депутатов в комитете нацбезопасности обороны – например, за подписью Винника".

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Алена Рощенко, УП