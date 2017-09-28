Прокуратура обжаловала оправдание фигурантов "дела 2 мая"

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Четверг, 28 сентября 2017, 13:22

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор суда в отношении 19 обвиняемых в участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 в Одессе и привели к гибели 48 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Одесской области.

Прокуратура обратилась в суд с требованием об отмене этого приговора и назначения нового рассмотрения в суде первой инстанции.

Согласно версии прокуратуры, суд должным образом не исследовал доказательства, представленные прокурором в заседании.

Также, как указали в пресс-службе, коллегия Ильичевского городского суда "незаконно и необоснованно отказала стороне обвинения в поручении к делу видеоматериалов и их исследовании в заседании.

"Именно тех видеоматериалов, на которых четко зафиксированы незаконные действия обвиняемых", - говорится в сообщении.

Как известно, 18 сентября городской суд Черноморска признал невиновными обвиняемых по делу о событиях 2 мая 2014 в части событий на Греческой площади Одессы.

После оглашения приговора двух фигурантов дела Сергея Долженкова и Евгения Мефьодова снова задержали, объявив им новую подозрение - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Под зданием Ильичевского городского суда в Черноморске возникли драки между несколькими десятками активистов и сотрудниками правоохранительных органов.

Темы: Одесса суд прокуратура
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