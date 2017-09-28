Штепу госпитализировали из зала суда

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Четверг, 28 сентября 2017, 14:08

Ленинский райсуд Харькова перенес судебное заседание по делу экс-мэра Славянска Нелли Штепы из-за ее госпитализации.

Об этом 28 сентября в зале суда заявил судья В.Викторов, сообщает "Укринформ".

Следующее заседание состоится 6 ноября.

"Поступило сообщение, что подсудимая госпитализирована из зала суда с высоким давлением и подозрением на гипертонический криз. Кроме того, адвокаты Штепы, Александр Тананакин и Александр Шадрин сегодня задействованы в других судебных процессах и прислали заявления с просьбой провести заседание без них. Мы посоветовались и решили невозможным проводить заседание суда без обвиняемой и ее защитников. Следующее заседание состоится 6 ноября", - уточнил Викторов.

На заседании в четверг планировалось допросить свидетелей защиты (их осталось до 40 человек).

Как сообщалось, 20 сентября Ленинский районный суд Харькова отпустил Штепу из СИЗО. Ее обвиняют в сепаратизме.

Штепа была задержана 11 июля 2014 года. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозами террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата".

Ей грозит пожизненный срок.

Темы: сепаратизм Донбасс АТО суд
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