Порошенко поздравил Меркель и согласовал подход к миротворцам

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Четверг, 28 сентября 2017, 14:29

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Он поздравил Меркель с победой ее политической силы на парламентских выборах, которые состоялись в Германии 24 сентября, сообщает пресс-служба президента.

"От этой победы зависит стабильность всей Европы", – сказал Порошенко.

Он пожелал Меркель успешного завершения коалиционных переговоров.

Лидеры Украины и Германии также обменялись мнениями по развитию ситуации на Донбассе и состоянию имплементации Минских договоренностей.

В частности, они скоординировали подходы к реализации инициативы по развертыванию миротворческой операции ООН на территории оккупированной части Донбасса и неконтролируемого участка российско-украинской границы.

Порошенко отметил необходимость незамедлительных шагов для недопущения выполнения так называемого "приговора" против одного из лидеров крымских татар Илми Умерова.

Он также настаивает на консолидации международной поддержки для ускорения решения вопроса освобождения всех украинских заложников из российского плена.

Темы: Порошенко Меркель Германия Донбасс политзаключенные
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