В РФ решили, что доклад ООН по оккупированному Крыму несправедливый

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявила о том, что доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в Крыму "необъективно отражает состояние дел на полуострове".

Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ.

Отмечается, что у Москальковой есть ряд вопросов к международной организации, в частности, "откуда взялись так называемые "факты" о несоблюдении прав человека в Республике Крым".

"Татьяна Москалькова сожалеет, что Верховный комиссар ООН так несправедливо и необъективно оценил состояние дел с правами человека на полуострове", - пишет пресс-служба.

"Уполномоченный регулярно посещает Республику Крым, лично ведет приём жителей полуострова и получает от них обращения", - сказано в заявлении.

В ведомстве российского омбудсмена посоветовали международному сообществу "обратить внимание" на санкции США и Евросоюза, "которые нарушают права жителей полуострова".

При этом, Россия не пускает миссию ООН по правам человека в оккупированный Крым.



Также на территорию оккупированного Россией Крыма не могут попасть и представители миссии ОБСЕ или другие международные наблюдатели.

Как известно, управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад, в котором сказано, что с 2014 года 10 человек до сих пор считаются пропавшими без вести в оккупированном Россией Крыму.

Летом 2016 года председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлял, что 18 крымских татар в аннексированном Россией Крыму пропали без вести и 4 найдены убитыми.

27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова и назначил ему наказание в виде двух лет колонии-поселения.

Украинская правда