Лавринович говорит, что может эмигрировать только на Марс

Бывший министр юстиции Александр Лавринович не намерен покидать территорию Украины.

Об этом он сказал 28 сентября "Українським новинам".

"Я вчера на суде действительно шутил, что если они будут это инициировать, то могу выехать на Марс, чтобы оттуда посмотреть на их управление и оценить результаты убытков, угроз и потерь, которые понесла Украина. И потом вернуться для того, чтобы наводить порядок. Других вариантов я не рассматривал и не рассматриваю", – заявил он.

Лавринович считает, что именно Генпрокуратура в последние годы настойчиво пытается "вытолкнуть" его за границу и сделать "беглецом".

"Они подталкивают меня так давно, все последние годы, потому что у них есть головная боль. Они никак не могут успокоиться и осознать, что в Украине есть люди, которые работали в государственной власти не одно десятилетие, и работали всегда по закону", – подчеркнул политик.

Экс-министр добавил, что намерен инициировать в международных судах рассмотрение деятельности работников Генпрокуратуры, что, по его мнению, вероятно беспокоит руководство ведомства.

"Это как по Фрейду. Видимо, они готовятся уже к бегству, понимая-то, что они натворили уже и продолжают делать в Украине, будет представлять для них угрозу. И, очевидно, понимают, что у них другого пути не будет. Поскольку они работают вне права и вне морали", – считает Лавринович.

Как сообщалось, прокуратура осуждает решение Апелляционного суда Киева, который освободил экс-министра юстиции Александра Лавриновича из-под ареста, и считает, что он может убежать.