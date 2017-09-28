Матиос рассказал, как склад с ракетами охраняли пьяные офицеры

В одной из воинских частей на складах, где хранятся реактивные части для ракет дальнего действия, были обнаружены два офицера в состоянии алкогольного опьянения.



Об этом в четверг рассказал на брифинге в Одессе военный прокурор Анатолий Матиос, сообщает "Укринформ".



"Вчера в одной из частей на территории Украины на складах, где хранятся ракетные выстрелы для ракет дальнего действия, военной прокуратурой были обнаружены на месте несения службы два старших офицера, находившихся в состоянии полного алкогольного опьянения", - сказал Матиос.



По его словам, подполковника и полковника, которые должны были обеспечивать охрану складов, отстранили от службы, на них составили соответствующие протоколы.



Как сообщалось, 26 сентября в Калиновке Винницкой области на складах вооружения возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.



Было эвакуировано более 30 тысяч человек.



Предварительная версия следствия - "диверсия".