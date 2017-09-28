Тушение пожара в Калиновке показали с высоты

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Четверг, 28 сентября 2017, 17:40

Проект "На высоте" выложил кадры тушения пожара военного арсенала в Калиновке Винницкой области, заснятые с самолета.

Ссылку на YouTube-канал проекта в своем Facebook распространило Главное управление ГСЧС в Винницкой области.

На видео зафиксированы последствия взрывов в Калиновке, а также как самолеты тушат горящий арсенал.

Как известно, вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали по меньшей мере два человека, горело 4 дома. Из зоны риска эвакуированы уже более 30 тысяч человек.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.

Вечером 27 сентября в Минобороны сообщили, что на складах боеприпасов в Калиновке прекратились взрывы.

Украинская правда

Темы: чрезвычайное происшествие Винницкая область
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