Киевлянам так и не объяснили, какие "взрывы" они слышали

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Четверг, 28 сентября 2017, 17:54

Столичные спасатели, полицейские и представители Национальной гвардии так и не выяснили, что слышали киевляне, которые сообщали о "взрывах" ночью 26-27 сентября.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службах ведомств.

Пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага, отвечая на вопрос, могут ли услышанные киевлянами звуки быть вызваны фейерверками, о чем накануне сообщали СМИ, отметила:

"Когда проходят официальные мероприятия с использованием фейерверков, то, как правило, вызывают нас для охраны безопасности. Но нам никто ни о каких подобных мероприятиях не сообщал".

Водолага также напомнила, что в связи с проведением АТО фейерверки в Киеве запрещены.

По словам пресс-секретаря, никаких версий по непонятным звукам, похожим на взрывы, в ведомстве нет.

"Все, что я могу вам сказать: у нас никаких чрезвычайных ситуаций, которые могли быть вызваны взрывами, зарегистрировано не было", - рассказала Светлана Водолага.

Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик, сообщила, что в полицию больше никакой информации, в том числе новых сообщений от жителей, не поступало.

Пресс-секретарь Нацгвардии Вадим Голуб снова подчеркнул, что к возможным "взрывам" Нацгвардия отношения не имеет.

Как сообщалось 27 сентября, около 00:20 жители некоторых районов Киева и некоторых близлежащих населенных пунктов сообщили, что слышали звуки, похожие на взрывы.

Звуки, похожие на взрывы, были слышны в районе улиц Саксаганского и Владимирской, в районе Дарницы, на Оболони, Троещине, Лукьяновке, Дарнице, Дорогожичах. Также о них сообщали жители Хотяновка Вышгородского района. Некоторое жители сообщали, что от звуков дрожали стекла.

Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что правоохранители получили 4 обращения по звукам взрывов в Киеве, на каждый адрес выезжали с проверкой, однако взрывы не подтвердились.

Ранее Вышгородская райгосадминистрация сообщала, что с 25 сентября по 25 октября на территории военного стрельбища ВЧ 3027 Национальной гвардии Украины в Вышгороде будут проводится военные учения.

Согласно сообщению, "занятия по выполнению упражнений стрельб из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения бронетранспортеров" будут проводиться ежедневно с 09:00 до 18:00, а по четвергам с 18:00 до 02:00. Однако люди слышали звуки, похожие на взрывы в ночь со вторника на среду, когда обучение должны были закончиться в 18:00.

Как известно, вечером 26 сентября произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области. Склады начали взрываться.

Начальник отдела по связям со СМИ Министерства обороны Александр Мотузяник заверил "Украинскую правду", что услышать Калиновку в Киеве невозможно.

София Лукашова, для УП

Темы: Киев
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