Суд по делу о госизмене Януковича продолжится 5 октября

Оболонский районный суд Киева продолжит судебное заседание по делу государственной измены экс-президента Виктора Януковича 5 октября.

Об этом в зале суда в четверг заявил председательствующий судья Владислав Девятко.



"Суд вынужден объявить перерыв, у нас окончания рабочего времени. Следующее судебное заседание 5 октября в 10 утра", - отметил он.



В ходе судебного заседания в четверг сторона обвинения продемонстрировала коллегии судей экспертизы выступлений экс-президента и ряд видеодоказательств о введении российских войск на территорию Крыма.



В частности, в суде показывали выпуски украинских теленовостей и любительские видео граждан Крыма, где видно как российская военная техника заходила на территорию Украины в марте 2014 года.



Как известно, Оболонский райсуд Киева заявил, что может компенсировать бесплатному адвокату Максиму Гераську его расходы на посещение экс-президента Виктором Януковича в Ростове.

Лингвистическая экспертиза не установила в публичных выступлениях экс-президента Виктора Януковича призывы к изменению конституционного строя в Украине.