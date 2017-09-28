Управление государством в условиях ЧС: Стали известны подробности концепции

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Четверг, 28 сентября 2017, 18:41

Реформированная Концепция системы управления государством в условиях чрезвычайного или военного положения позволит ускорить принятие совместных решений государственными органами власти.

Об этом "Украинской правде" рассказал источник в органах госвласти, знакомый с процессом разработки документа, отвечая на вопрос, что именно изменит новая концепция.

По словам собеседника, согласно Конституции 2004 года, для проведения определенных мероприятий требуется большое количество согласований. В условиях кризисной ситуации, как военное или чрезвычайное положение - это неприемлемо, отметил собеседник.

"Концепция определяет, в каком направлении должна развиваться нормативная база, чтобы в условиях чрезвычайного или военного положения система была работоспособна", - пояснил собеседник.

Он уточнил, что концепция имеет гриф "для служебного пользования", "поскольку там прописаны конкретные направления, акты, кто с кем должен взаимодействовать в чрезвычайной ситуации".

Как известно, Совет национальной безопасности и обороны принял решение "О Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период" 13 сентября.

Президент утвердил ее указом 25 сентября, но на сайте главы государства об этом сообщили 28 сентября.

Саму концепцию пресс-служба президента не обнародует.

Как известно, после начала АТО в законы о Чрезвычайном и военном положении были внесены некоторые изменения. Закон о правовом режиме военного положения был изменен в июле 2016 года. Закон о чрезвычайном положение было изменен в 2015 году.

Украинская правда

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