Кононенко: Чтобы Кличко мог возглавлять партию, могут изменить закон

211 просмотров
Четверг, 28 сентября 2017, 18:44

В парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" допускают вынесение изменений в закон о государственной службе, что позволит некоторым категориям госслужащих состоять в политических партиях.

Об этом заявил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко в интервью "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день обсуждаются изменения в закон о госслужбе, которые позволили бы определенному кругу лиц, находящихся на госдолжностях, возглавлять политические силы", - сказал Кононенко.

"Я не понимаю, почему премьер-министр, например, может быть во главе политической силы, а мэр города Киев (Виталий Кличко – ИФ) не может. Мне непонятна такая дискриминация. На мой взгляд, мы допустили ошибку, когда принимали закон", - пояснил он.

Вместе с тем он напомнил, что съезд партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" не принял решение об отставке с должности председателя партии Виталия Кличко, который в настоящее время является руководителем Киевской городской государственной администрации.

Говоря о перспективе сотрудничества с партией "УДАР", которую ранее возглавлял Кличко и которая объединилась с "БПП", Кононенко высказал надежду, что в дальнейшем они продолжат работать в рамках одной политической силы.

Как известно, Кличко был избран мэром Киева и 5 июня 2014 года вступил в должность. 25 июня того же года был назначен головой Киевской городской государственной администрации.

1 мая 2016 года в Украине вступил в силу закон о государственной службе, согласно которому государственные служащие категории "А", к которым относятся и главы местных государственных администраций, не могут состоять в политических партиях.

26 мая 2016 года стало известно, что Кличко написал заявление о сложении полномочий главы партии БПП. Он сообщил, что уже передал заявление на рассмотрение политсовета и съезда партии. При этом мэр Киева не назвал конкретных дат.

Темы: Кличко Кононенко БПП
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
НАПК заинтересовалось общим полетом Кличко со столичными застройщиками 19 сентября 2017, 01:37
"Схемы": Кличко летает на частном самолете с главой "Укрбуда" Микитасем 15 сентября 2017, 00:25
Кличко уволил заместителя, у которого нашли поддельный диплом 31 августа 2017, 20:33
powered by lun.ua
Главные новости
В Раде хотят провести "кадровый день"
Гройсман про Калиновку: Люди могут возвращаться домой
Полторак не советует "вешать ярлыки" на Генштаб за Калиновку
Порошенко нашел выход из конфликта вокруг закона об образовании
Все новости
здоровье

Грязное белье притягивает клопов, как магнит, - исследователи

сологамия

"Сама на себе": итальянка отгуляла свадьбу с собой

Уличная еда

12 вариантов перекусить на ходу в Киеве