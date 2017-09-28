К заместителю Ревы и другим в Минсоцполитики приходили с обыском

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Четверг, 28 сентября 2017, 19:05

Генпрокуратура совместно с Нацполициею провела обыски в Министерстве соцполитики.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, обыски проведены в рамках расследования уголовного производства в отношении должностных лиц Минсоцполитики по факту "содействие ними руководителям коммерческих структур в осуществлении незаконного импорта товаров на территорию Украины без уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет".

"А также по факту хищения в особо крупных размерах бюджетных средств, направленных на оздоровление детей школьного возраста и социально незащищенных категорий населения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины", - говорится в сообщении.

Указывается, что обыски провели у заместителя министра социальной политики и других должностных лиц министерства.

Украинская правда

Темы: Кабинет министров Генпрокуратура полиция
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