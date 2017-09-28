Харьковщина: Обезьяны напали на работника зоопарка, который пришел их кормить
На 51-летнего работника зоопарка, который расположен в Дергачевском районе Харьковской области, напали обезьяны.
Об этом сообщила пресс-служба нацполиции Харьковской области.
Правоохранители установили, что в четверг днем мужчина зашел в клетку с обезьянами, чтобы покормить их, но животные неожиданно на него набросились.
Работника зоопарка доставили в больницу скорой неотложной помощи города Харькова с рваными ранами на теле. Ему травматическим путем была ампутирована правая ушная раковина и несколько пальцев рук.
Сейчас состояние мужчины стабильное.
Правоохранители решают вопрос о внесении события в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.
Украинская правда
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