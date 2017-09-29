Найцікавіше: 2006. Ющенко образився на "розсадку по-донецьки" 2008. Тимошенко пропонує указ про заборону Тимошенко 2009. Спроба продажу Одеського припортового заводу провалилася 2016. Росія заборонила Меджліс кримських татар

2003, понеділок. Золотовалютні резерви: $6,7 млрд

– Команда президента Леоніда Кучми не домоглася того, щоб Парламентська асамблея Ради Європи відмовилася від моніторингу України, який триває вже вісім років.

ПАРЄ ухвалила резолюцію, у якій ідеться про цензуру в Україні, існування "темників" та відсутність результатів розслідування вбивства Георгія Гонгадзе.

Єдина ініційована українською стороною поправка, що знайшла підтримку в Асамблеї, стосувалася темпів виконання Україною рекомендацій Європейського комітету із запобігання тортур.

2004, середа. Золотовалютні резерви: $12,1 млрд

– Євросоюз закликав керівництво України забезпечити всі необхідні умови для проведення вільних і справедливих президентських виборів.

Київ також відвідали представники ПАРЄ, які переконалися, що президентські вибори можуть відбутися з порушеннями.

Дипломати зустрілися з двома головними претендентами на президентське крісло. Делегат Ханне Северінсен була шокована виглядом Ющенка, а от Янукович після яєчної атаки, за її словами, почувається добре.

– В одній зі шкіл на Луганщині вчителі дали дітям незвичне домашнє завдання – принести до школи листи з підписами батьків, паспортними даними та підтвердженням того, що вони будуть голосувати за Януковича. Про це заявили в партії "Солідарність".

2005, четвер. Золотовалютні резерви: $14,2 млрд

– Михайло Бродський розповідає, чому виступив проти команди президента Ющенка.

"Я встаю и говорю: "Саша, ты урод!" Третьяков не понимает: "Что?" Я ему говорю: "Ты – урод! Мы восемь лет на брюхе ползали по этому минному полю, чтобы ты стал Димой Табачником?! Чтобы ты страной управлял?"

2006, п’ятниця. Золотовалютні резерви: $19,2 млрд

– УП розповідає про конфуз із "розсадкою по-донецьки" між президентом Ющенком та прем’єром Януковичем.

Ющенко прямував на зустріч з урядовцями. На півдорозі дізнався, що його посадять не по центру президії, а праворуч від Януковича. Президент розвернув кортеж назад.

Янукович заявив, що з наступного року парламент скасує державні обласні і районні адміністрації – таким чином у Ющенка заберуть один із найважливіших інструментів впливу. Замість них працюватимуть обласні та районні виконкоми.

У свою чергу в "Нашій Україні" радять Януковичу піти у відставку через те, що він не виконує Універсал національної єдності.

– Нардепа від БЮТ Василя Онопенка обрано головою Верховного суду.

Після приходу до влади Януковича у 2010 році Онопенко залишиться єдиним великим важелем впливу опозиції, якого регіонали не зможуть позбутися до закінчення терміну повноважень Онопенка.

2007, субота. Золотовалютні резерви: $30,7 млрд

– Американський сенатор Річард Лугар попередив українську владу, що в разі порушень під час виборів новий парламент України буде позбавлено міжнародної легітимності. США направили до України делегації для спостереження за перебігом виборів.

– УП оприлюднила історичні фотографії Йоганна Хале, які було зроблено під час масових розстрілів у київському урочищі Бабин Яр.

2008, понеділок. Золотовалютні резерви: $37,5 млрд

– Президент Ющенко і прем'єр Тимошенко не розмовляють між собою, розповів нардеп Володимир Литвин. Проте публічно вони все ж звертаються один до одного.

Так, Тимошенко запропонувала Ющенку найбільш ефективний спосіб боротьби з нею – видати указ про заборону Тимошенко.

2009, вівторок. Золотовалютні резерви: $28,1 млрд

– За 12 днів до запланованої приватизації Одеського припортового заводу президент Ющенко зупинив дію урядової постанови, яка включала ОПЗ у список підприємств для приватизації.

Незважаючи на це, конкурс відбувся. У ньому взяли участь "Нортіма", пов’язана з Ігорем Коломойським, "Фрунзе–Флора" Костянтина Григоришина і "Азот–Сервіс" російського "Сибура".

При стартовій ціні у 4 мільярди гривень торги виграла "Нортіма", запропонувавши 5 мільярдів. Проте конкурсна комісія вирішила не визнавати результату торгів.

У Фонді держмайна розповіли, що запропонована ціна не відповідає реальній вартості заводу, а його адекватна ціна – 8-10 мільярдів гривень.

Прем’єр Тимошенко звинуватила учасників конкурсу у змові з метою зниження ціни заводу. У "Нортімі" звинуватили Кабмін у тиску. А продаж ОПЗ відклали до кращих часів.

2010, середа. Золотовалютні резерви: $34,7 млрд

– Глава СБУ Валерій Хорошковський заявив, що останні п'ять років Україна була комфортною територією для розвідок третіх країн. За його словами, шпигунів цікавили, у першу чергу, військова сфера та високотехнологічні розробки.

– Президент Янукович став лего-чоловічком. Одна з донецьких компаній зобразила на своєму презентаційному плакаті чоловічка з конструктора "Лего", дуже схожого на Віктора Януковича.

2011, четвер. Золотовалютні резерви: $35 млрд

– У Києві продовжується суд над Юрієм Луценком. Ще один свідок став на бік екс-міністра МВС. Старший оперуповноважений Валерій Марецький заявив, що його свідчення під час допиту у Генпрокуратурі було записано неточно.

А тим часом заступник глави МЗС Польщі Миколай Довгелевич дав зрозуміти, що обвинувальний вирок Юлії Тимошенко не зробить неможливим підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

"І хоча нам не подобається те, що відбувається з Тимошенко, вся Україна не повинна за це розплачуватися", – наголосив він.

– Журналісти помітили на руці офіційної дружини президента Людмили Янукович годинник за 30 тисяч доларів. З аксесуаром вона прийшла на урочисті збори з нагоди Дня працівників освіти.

2012, субота. Золотовалютні резерви: $29,3 млрд

– З’явилося перше відеозвернення ув’язненої Юлії Тимошенко до громадськості. Його вдалося записати, незважаючи на спроби присутніх завадити зйомці. Тимошенко закликала людей "скинути мафію, що править в Україні".

2013, неділя. Золотовалютні резерви: $21,6 млрд

– 16 мільярдів доларів із золотовалютних резервів витратила Україна з середини 2011 року (у липні 2011-го вони складали $37,8 млрд), щоб утримати валютний курс. Про це заявив екс-глава Мінфіну Віктор Пинзеник.

За його словами, тепер курс долара можливо утримати лише за рахунок нових позик.

2014, понеділок. Золотовалютні резерви: $16,4 млрд

– Терористи підбили з танка у Донецькому аеропорту український БТР. Сім військових загинули, 9 отримали поранення. Загалом за добу в зоні АТО українські військові відбили два потужні штурми, поранення дістали 27 бійців.

А в Донецьку за добу від артобстрілів загинули щонайменше троє мирних жителів, ще 5 дістали поранення.

2015, вівторок. Золотовалютні резерви: $12,8 млрд

– Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про відвід озброєння калібром менше 100 міліметрів. Під угодою – підписи української і російської сторони та спецпредставника ОБСЄ.

Тристороння контактна група очікує, що документ також підпишуть ватажки "ЛНР-ДНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький.

Президент Петро Порошенко в інтерв'ю The Washington Post заявив, що єдиний пункт Мінських угод, який виконує Росія – це припинення вогню. У рамках заходів ООН Порошенко зустрівся з президентом США Бараком Обамою, який пообіцяв і надалі підтримувати Україну.

Зустрівся Обама і з Путіним, якому нагадав про необхідність виконувати Мінські угоди, інакше продовження санкцій не уникнути.

А Путін обрав іншу тему для коментарів журналістам. Він заявив, що для усунення Віктора Януковича США витратили до 5 мільярдів доларів.

2016, четвер. Золотовалютні резерви: $15,6 млрд

– Один український військовий загинув та двоє дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– У Росії остаточно заборонили Меджліс кримськотатарського народу. Відповідне рішення ухвалив Верховний суд РФ. Президент Порошенко порівняв цю заборону з державною політикою СРСР часів Сталіна.

– Верховна Рада звільнила низку суддів. У тому числі тих, хто ухвалював неправомірні рішення щодо активістів Євромайдану.

Мантію втратили, зокрема, суддя Вищого господарського суду Віктор Татьков, який керував цим судом за часів Януковича, і суддя Печерського райсуду Києва Світлана Волкова, яка звільнила з-під варти екс-командира спецроти "Беркут" Дмитра Садовника.

Президент Порошенко звільнив і суддю Печерського райсуду Оксану Царевич, яка переслідувала автомайданівців.

Рустем Халілов, для УП