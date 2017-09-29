СЦКК: Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки

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Пятница, 29 сентября 2017, 01:31

Боевики обстреляли жилые дома Марьинки из 82-мм минометов, запрещенных минскими договоренностями.

Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК.

"28 сентября текущего года с 6:15 до 6:25 часов во время обстрела позиций подразделений сил АТО в районе Марьинки (Донецкая область), под огонь, который вели НВФ ОРДО, также попали жилые дома указанного населенного пункта", - говорится в сообщении.

Боеприпасы боевиков попали в район жилых домов по улице Прокофьева. В результате обстрелов повреждены окна и стены жилых домов.

Информация о пострадавших и других разрушениях пока уточняются.

"Украинская сторона СЦКК осуждает действия НВФ ОРДО о нарушении ими условий "школьного" перемирия, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения", - подчеркивается в сообщении.

Темы: Донбасс
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