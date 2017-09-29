Сенат США утвердил кандидатуру посла США в России
Сенат США проголосовал за кандидатуру бывшего губернатора штата ЮТА Джона Хантсмана на пост посла США в России.
Об этом сообщается на странице сената в Twitter.
"Сенат утвердил Джона Хантсмана-младшего из штата Юта послом Соединенных Штатов в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
The Senate has confirmed Jon M. Huntsman, Jr., of Utah, to be Ambassador of the United States to the Russian Federation— Senate Cloakroom (@SenateCloakroom) September 28, 2017
Президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой Хантсмана еще в июле. Срок полномочий нынешнего посла США в РФ Джона Теффта заканчивается этой осенью.
Хантсману 57 лет. Он женат, у него семеро детей.
С 2009 по 2011 года он занимал должность посла США в Китае. В 2012 году Хантсман был одним из кандидатов на выдвижение в президенты от Республиканской партии.
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