Волкер и Сурков проведут встречу по миротворцам на Донбассе в октябре – Теффт

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Пятница, 29 сентября 2017, 06:03

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер и советник президента РФ Владислав Сурков проведут встречу по миротворцам на Донбассе в октябре.

Об этом заявил бывший посол США в РФ Джон Теффт в интервью "Коммерсанту".

"Мы убеждены, что мандат такой миссии (миротворческой миссии ООН) должен быть основан на уважении к суверенитету Украины и способствовать цели восстановления ее территориальной целостности. Миротворческие силы ООН должны быть наделены широким мандатом, который позволил бы им работать на всей затронутой конфликтом территории, включая возможность международного контроля украинской стороны границы между Украиной и Россией…", - отметил он.

"Курт Волкер будет встречаться с Владиславом Сурковым в начале октября. Мы считаем важным попытаться прийти к взаимопониманию по вопросу о мандате возможной миротворческой миссии", - отметил он.

При этом Теффт подчеркнул, что если удасться добиться прогресса по Донбассу, то США смогут снять часть санкций с России. Однако он отметил, что пока разговоров на эту тему не было.

Ранее Курт Волкер назвал Владислава Суркова "архитектором" событий на Донбассе. 

Темы: США Росcия Донбасс
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