СМИ: В Черкассах расстреляли депутата горсовета

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Пятница, 29 сентября 2017, 08:00

28 сентября около 23:00 неизвестные из автомата Калашникова расстреляли депутата Черкасского городского совета Михаила Бинусова.

Об этом сообщает местное издание "Про Все".

Он погиб на месте.

На место происшествия прибыло руководство ГУ ЧП в Черкасской области, прокуратуры и СБУ. Осуществляются первичные следственные действия.

 "Михаил Бинусов был назначен в департамент жилищно-коммунального комплекса. Ему была поставлена ​​задача побороть коррупцию в департаменте. Все потоки были полностью перекрыты", - рассказал в комментарии журналистам городской голова Анатолий Бондаренко.

"В полицию поступил вызов о стрельбе в районе Луначарского. По прибытию на место было обнаружено тело. Охранник гаражей во время события смотрел телевизор и услышал выстрелы, но подозрительных лиц не видел. По словам охранника, выстрелы были похожи на автоматные", - сообщила пресс-офицер патрульной полиции Зоя Вовк.

По ее словам, Бинусов припарковал авто в гараже и должен был сесть в другой автомобиль – друзей или знакомых. При этом их машина также была повреждена.

Темы: убийство Черкассы
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