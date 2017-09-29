Закрашенные "иконы Революции" можно восстановить – реставратор

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Пятница, 29 сентября 2017, 09:35

Уничтоженые граффити "иконы Революции" на улице Грушевского можно реставрировать.

Об этом заявила реставратор Жанна Шевченко после того, как провела реставрационные пробы, сообщает Общественный сектор Евромайдана.

"Рисунки можно восстановить: снять слой краски и привести к первозданному виду", - сказала Шевченко. 

 
Фото: Общественный сектор Евромайдана 

Отмечается, что реставратор визуально обследовала поверхность закрашенных граффити, на небольшом участке сняла слой краски, из-под которой проступило оригинальное изображение. 

 
Фото: Общественный сектор Евромайдана 

В свою очередь директор Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло отметил, что такой результат реставрационных проб вселяет надежду, что памятник не потерян и подлежит восстановлению.

Следующим шагом, по его словам, должна была быть комплексная экспертиза состояния граффити, профессиональная оценка возможностей и угроз, методики их реставрации.

Пошивайло подчеркнул, что нанесение нового, аналогичного граффити не является восстановлением, такое изображение теряет аутентичность и символизм, приобретенный граффити во время событий Майдана.

Сообщается, что инициировать реставрационные работы должно Министерство культуры.

Как известно, граффити авторства художника Sociopath с изображениями Тараса Шевченко, Ивана Франко и Леси Украинский появились на фасаде магазина "Эмпориум" во время Революции достоинства в 2013-2014 годах.

В дальнейшем они были внесены в реестр памятников.

Как известно, 3 сентября с фасада магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4, в Киеве исчезли знаменитые патриотические граффити, которые были нанесены во время Революции достоинства.

Позже в тот же день возмущенные люди разгромили вход в магазин люкс-мебели "Эмпориум".

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Въятрович заявил, что институт обратится в полицию и в Генпрокуратуру по факту вандализма за уничтожение граффити, которые были памятником истории.

Прокуратура Киева №6 открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити.

4 сентября из магазина "Эмпориум" вывезли мебель.

В свою очередь, стрит-арт художник Sociopath рассказал, что договорился с министром культуры Евгением Нищуком о восстановлении графити.

Директор магазина "Эмпориум", с которого стерли "иконы достоинства", Игорь Доценко уверяет, что не давал указания уничтожать граффити, планирует искать новое помещение для магазина и готов содействовать в восстановлении картин.

Темы: Киев Майдан
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