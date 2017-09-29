ФСБ заявляет, что накрыла группу, вывозившую оружие из Украины

122 просмотра
Пятница, 29 сентября 2017, 09:46

Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявляет, что пресекла деятельность группы людей, причастных к контрабанде оружия с территории Украины.

Как говорится в сообщении ФСБ РФ, пресечена деятельность "групп и отдельных лиц, причастных к организации и функционированию устойчивых каналов поставок в незаконный оборот средств поражения на территориях ряда субъектов Российской Федерации".

"В 21 регионе страны (от центральной части России до Урала) проведены обыски у 62 граждан, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту вооружения, а также его контрабандным поставкам с территории Украины", – говорится в сообщении.

По данным ФСБ, "из незаконного оборота изъято 181 единица огнестрельного оружия иностранного и российского производства: ручной пулемет "Калашникова", 11 автоматов, 10 пистолетов-пулеметов, 38 карабинов и винтовок, 121 пистолет и револьвер ("Глок", "Вальтер", "ПМ", "ТТ", "АПС", "ПСМ", "Наган"), в том числе с приспособлениями для бесшумной стрельбы, гранаты, основные части и комплектующие для изготовления более 200 единиц оружия, свыше 7000 боеприпасов различного калибра, более 18 кг взрывчатых веществ и средств инициирования взрыва".

"Прекращена деятельность 8 мастерских по изготовлению боеприпасов, а также модернизации гражданских образцов оружия ограниченного поражения в боевые аналоги", – говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

"Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по процессуальному закреплению противоправной деятельности задержанных, установлению их преступных связей, в том числе за рубежом, а также фактов возможной причастности к совершению иных противоправных деяний на территории Российской Федерации", – добавляет российская ФСБ.

Темы: Росcия оружие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Twitter заблокировал 200 аккаунтов в связи с расследованием вмешательства РФ в выборы 29 сентября 2017, 07:34
Волкер и Сурков проведут встречу по миротворцам на Донбассе в октябре – Теффт 29 сентября 2017, 06:03
Сенат США утвердил кандидатуру посла США в России 29 сентября 2017, 05:33
powered by lun.ua
Главные новости
СМИ: В Черкассах расстреляли депутата горсовета
Хроника 29 сентября. Рассадка по-донецки и российский запрет Меджлиса
Сутки в АТО: 16 обстрелов, двое военных ВСУ были ранены
Волкер и Сурков проведут встречу по миротворцам на Донбассе в октябре – Теффт
Все новости
скандал

$240 тысяч за ложь о раке: австралийского блогера привлекли к ответственности

мода

От создателей: Украинский бренд, который шьет джинсы и рюкзаки

культура

Буковинский Вавилон: как Черновцы восстанавливают многоязычное звучание