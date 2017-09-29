В СБУ говорят, что помешали спецслужбам РФ устроить провокацию в Брюсселе

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Пятница, 29 сентября 2017, 10:56

Служба безопасности Украины и Нацполиция предотвратили проведение антиукраинской акции в бельгийском Брюсселе, которую организовывали спецслужбы России.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, акция преследовала цель дискредитировать Украину перед европейским сообществом. Провокаторы планировали обвинить украинскую власть якобы в притеснениях журналистов и свободной прессы.

"Для этого в Брюссель выехало несколько граждан Украины в качестве "ораторов" круглого стола на тему "Нарушения прав человека, ограничение свободы прессы и политических репрессий в Украине". Для усиления "эффекта" от их выступления и придачи дополнительной "правдивости" организаторы планировали прямое включение из Киева, во время которого проплаченные "блогеры" и "журналисты" должны были подтвердить информацию о притеснениях и преследованиях", - говорится в сообщении.

СБУ выяснила, что фейковых блогеров и журналистов организаторы наняли за 100 гривен каждому.

"Единственным широко известным обществу лицом на этом фейковом мероприятии была народный депутат Украины V, VI, VII созывов Елена Бондаренко, которая отказалась от дачи объяснений правоохранителям. Однако за нее охотно это сделала нанятая для "шоу" публика", - рассказывают в пресс-центре.

Сообщается, что по данному факту открыты уголовные производства, в рамках которых планируются допросы организаторов фейкового съезда "блогеров".

 

Украинская правда

Темы: СБУ полиция провокации Росcия Бельгия
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