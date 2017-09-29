Боевики 2 часа били по Авдеевке из танка и гранатометов

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Пятница, 29 сентября 2017, 11:47

Боевики обстреляли из танка и гранатометов позиции сил АТО вблизи Авдеевки.

Об этом сообщает в пятницу Facebook страница 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

"Утром в 5.40 противник вновь открыл огонь по нашим позициям на юго-восток от Авдеевки: стрельба велась из танка и минометов, со стороны Ясиноватской развязки", – говорится в сообщении.

Военнослужащие бригады отмечают, что были готовы к любым действиям врага, поэтому дали адекватный ответ и отбили атаку.

"Активная перестрелка продолжалась около двух часов, до 7.30; сейчас на вверенном 72 ОМБр участке фронта вновь тихо. С нашими бойцами все в порядке. Враг отступил", – резюмируется в сообщении.

Украинская правда

Темы: АТО терроризм
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