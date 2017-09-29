На медреформу голосов нет, даже в коалиции есть вопросы – Кононенко

1785 просмотров
Пятница, 29 сентября 2017, 11:53

У проекта медицинской реформы пока нет достаточной поддержки в сессионном зале Верховной Рады, в отличие от пенсионной.

Об этом сказал заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Под пенсионную реформу я вижу голоса в парламенте, и она будет проголосована", – отметил он.

"К сожалению, с медицинской реформой сложнее, чем с пенсионной. Под нее я пока голосов не вижу. По медицинской реформе даже в коалиции есть вопросы, в основном у депутатов-мажоритарщиков", – заявил Кононенко.

Он пояснил, что по медреформе у народных депутатов есть вопросы, прежде всего, связанные с формированием госпитальных округов в областях.

"Я уже говорил и с премьером, и с членами профильного комитета о том, что нужно собирать депутатов-мажоритарщиков и в привязке к конкретной территории находить компромиссы и решения, и обязательно выходить на результативное голосование в зале", - сказал политик.

Темы: медицина здоровье законодательство Верховная Рада Кононенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Украина должна воспользоваться уникальным шансом преодолеть СПИД 28 сентября 2017, 12:00
Как будет работать новая система закупок лекарств в Украине 27 сентября 2017, 10:00
"Никто не говорит ветеранам АТО, как быть ветераном". Адаптация бойцов глазами военных психологов 20 сентября 2017, 13:00
powered by lun.ua
Главные новости
В Кабмине рассказали, что будет с ценой на газ зимой
В новый ВС избрали судей, посадивших Луценко – активисты
В Крыму задержали российского военного за шпионаж в пользу Украины
Порошенко подали 111 кандидатов в Верховный Суд
Все новости
победа

Украинская документалка победила на фестивале BEAST в Португалии

здоровье

9 простых советов для здоровья вашего сердца

архитектура

Хрущевки. Перезагрузка: западный опыт и украинские реалии