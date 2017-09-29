Кононенко говорит, что вместо антикоррупционного суда хватит и палаты
Создать антикоррупционный судебный орган в Украине необходимо, но обязательность формирования именно суда – манипуляция.
Об этом заявил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Эта дискуссия немного надуманная. Как говорят: "Нам нужно ехать или шашечки?" Если нам нужно ехать вперед, то нужен судебный антикоррупционный орган, который эффективно работает и вызывает доверие в обществе. Как он будет называться – суд или палата, – не столь важно", – сказал он.
По словам Кононенко, судебную палату можно сформировать достаточно быстро.
Он отметил, что пока ожидают выводов Венецианской комиссии, куда направили проект закона, предусматривающего создание антикоррупционной палаты в системе украинских судов.
На замечание о том, что меморандум с Международным валютным фондом предусматривал необходимость создания антикоррупционного суда, Кононенко ответил:
"В меморандуме с МВФ записано: антикоррупционный судебный орган, а не суд. А дальше уже идут манипуляции".
Как известно, законопроект об антикоррупционных судах №6011 авторства вице-спикера парламента Оксаны Сыроид, народных депутатов Егора Соболева, Мустафы Найема, Сергея Лещенко и ряда других парламентариев зарегистрировали в Верховной Раде в начале февраля.
Комитет по вопросам регламента якобы решил, что его зарегистрировали с нарушением в частности ст.125 Конституции Украины, которая предусматривает, что законопроекты, касающиеся создания, реорганизации ликвидации судов, вносит президент по согласованию с Высшим советом правосудия. Хотя нардепы заявляли, что такое решение комитет даже не рассматривал.
А Высший совет правосудия, рассмотрев проект закона "Об антикоррупционных судах" (№6011), пришел к выводу о нецелесообразности принятия этого закона как противоречащего Конституции.
При этом текст меморандума между Украиной и Международным валютным фондом предполагает, что закон об антикоррупционных судах должны были принять до середины июня 2017 года, а работа таких судов должна начаться до конца марта 2018 года.
Между тем, в начале июня нардеп фракции БПП Сергей Алексеев зарегистрировал законопроект (№6529), который предусматривает введение антикоррупционной специализаций для судей общих и апелляционных судов, а также отказ от создания Высшего антикоррупционного суда.
Директор Национального антикоррупционной бюро Артем Сытник считает, что если Специализированный антикоррупционный суд не будет создан, антикоррупционная реформа обречена на провал.
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