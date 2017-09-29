Насиров ждет, когда его вернут в ДФС

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Пятница, 29 сентября 2017, 12:50

Временно отстраненный глава ДФС Роман Насиров ждет, когда его вернут на работу.

Об этом он заявил в зале суда, отвечая на вопрос УП.

"На время следствия меня временно отстранили от полномочий. Это было незаконное заявление от министерства финансов. Следствие уже закончилось и мы ждем новых шагов от министерства финансов, когда они подадут иную просьбу в Кабмин, чтобы восстановить мои полномочия", - отметил он.

В то же время Насиров не захотел отвечать на вопрос, он сейчас как-то помогает в работе ДФС.

"Пока я занимаюсь материалами дела и жду, когда вернусь на работу", - добавил он.

Как известно, Кабинет министров 6 марта обнародовал распоряжение об отстранении председателя ДФС Романа Насирова.

В ночь на 3 марта детективы НАБУ вручили председателю ДФС Роману Насирову сообщение о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины - "злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия".

По данным САП, действия Насирова нанесли государству ущерб в размере около 2 млрд гривен.

Темы: Насиров суд налоги
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