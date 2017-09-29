Навального задержали в Москве за призывы выходить на акции

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Пятница, 29 сентября 2017, 13:05

Российского оппозиционера Алексея Навального задержали в Москве за призывы участвовать в несанкционированных акциях.

"Сегодня сотрудниками ГУ МВД России по Москве за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии задержан Алексей Навальный", – сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По словам собеседника агентства, Навального доставили в отдел полиции для разбирательства.

Источник в правоохранительных органах пояснил ТАСС, что Навальному согласовали акции в девяти городах России, однако он призывает своих сторонников выходить на несогласованные мероприятия.

В ГУ МВД по Москве призвали граждан "не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несогласованных акциях".

Адвокат оппозиционера Вадим Кобзев, в свою очередь, сообщил ТАСС, что Навального задержали в подъезде его дома, он собирался ехать в Нижний Новгород на митинг.

Ранее в полиции Нижегородской области предупредили о незаконности мероприятия, которое планировал провести 29 сентября Навальный.

Темы: Росcия
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