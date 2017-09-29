Чиновник ГПУ живет в имении, записанном друзей – СМИ

Руководитель Департамента ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики Владимир Гуцуляк живет в доме и пользуется дорогим авто, записанными на друзей, родственников и одственников фигуранта дела, которое расследовал его департамент.

Об этом сообщает программа "Схемы", совместный проект "Радио Свобода" и канала "UA: Первый".

Согласно декларации за 2016, Гуцуляк владеет лишь 10 сотками земли в селе Дмитровка под Киевом, еще два земельных участка в этом селе – у его жены. Собственных квартир, домов или автомобилей у супругов Гуцуляков нет.

Владимир Гуцуляк Фото схем

В пользовании жены Гуцуляка Оксаны есть киевская квартира ее отца, врача из Владимир-Волынского, Владимира Репницкого.

Еще одну квартиру Гуцулякам в 2016-м бесплатно предоставила в пользование женщина по имени Марина Дзюба, которая является близкой подругой Оксаны Гуцуляк.

Дзюба также отдала в аренду семье работника ГПУ приобретенный в октябре 2016 года дом на более чем 200 кв.м в селе Дмитровка – там, где земельные участки Гуцуляков.

Особняк под Киевом, который семья Гуцуляков арендует у подруги за 11 тысяч гривен Фото схем

Здесь на протяжении нескольких недель журналисты неоднократно фиксировали именно членов семьи Владимира Гуцуляка.

И это же село Дмитровка Гуцуляк указал в декларации как фактическое место жительства.

Гуцуляк сообщил, что роскошный дом в Дмитровке арендует за 11 тысяч гривен.

"Когда Марина приобрела там дом, где мы сейчас и живем, жена попросила отдать его в аренду. И где-то через 2 месяца после покупки ... мы там заселились, но уже на правах аренды с арендной платой 11 тысяч гривен в месяц.

Дом – нашей подруги, поэтому рыночную стоимость, разумеется, она не поставила. У нас есть определенные преференции и льготы, но это не связано с работой, а с тем, что это – человек близкий к моей семье", - пояснил Гуцуляк.

Кроме дома, семья Гуцуляков, бесплатно пользуется, но официально не владеет автомобилем Toyota RAV4, стоимостью около 800 тысяч гривен.

Машина, на которой ездит жена Гуцуляка, записанная на родственника фигуранта дела, которое расследовал подчиненный Гуцуляка фото схем

Машина, на которой ездит жена Гуцуляка, оформлена на тестя экс-председателя правления компании "Нефтегаздобыча" Олега Семинского Алексея Буша.

"Схемы" напоминают, что Семинского похищали более чем на три года, и этот факт расследовал следователь Дмитрий Сус, который работал в департаменте Гуцуляка.

При этом Гуцуляк говорит, что на самом деле он заплатил 800 тысяч гривен за приобретение автомобиля, а оформили его на сотрудника автосалона, чтобы получить скидку около 10%. Якобы для работников салона авто стоят дешевле.

О том, что это тесть фигуранта дела, Гуцуляк говорит, якобы не знал.

Не может он объяснить и то, почему не указал в декларации, что потратил на авто около 30 тысяч долларов.

"Порядок составления декларации не предусматривает – раз, и я не считал нужным это делать, поскольку я показал пользование автомобилем и показал его стоимость", - отметил Гуцуляк.

Сам Бушай, который является официальным владельцем Тойоты RAV4, сказал, что машину якобы передал следователю Дмитрию Сусу "для нужд следствия" и подчеркнул, что за машину не платили.

Сус настаивает, что Гуцуляк передал ему около 800-900 тысяч гривен для покупки автомобиля, и он отдал их наличными в автосалоне в Чернигове.

То, что Гуцуляк заплатил деньги за автомобиль, но не указал эти расходы в декларации, может расцениваться, как декларирование недостоверной информации.

А это, согласно Уголовному кодексу, может грозить штрафом или лишением свободы на срок до 2 лет.

Позже Гуцуляк сообщил, что решил вернуть автомобиль официальному владельцу. Он также написал рапорт генпрокурору относительно этой ситуации. Теперь производством по данному факту должно заниматься Национальное антикоррупционное бюро.

Кроме того, в прошлом году Гуцуляк определенное время ездил на автомобиле Тoyota FJ Cruiser, записанном на его двоюродного брата Василия Перепелюка из Хмельницкой.

Перепелюк 2 года назад открыл фирму по содержанию лошадей, которая арендует конюшню в Дмитровке. Другого официального собственного бизнеса не имел. Но при этом сумел летом 2017 года скупить почти 40 гектаров земли в Иванковском районе Киевской области.

Конюшня в Дмитровке, которую арендует двоюродный брат Гуцуляка. Здесь держат лошадей жена Гуцуляка и Дзюба фото схем

Гуцуляк заверил, что двоюродный брат все заработал – "работал и в Сибири, на нефтяных и газовых месторождениях, и работал в Москве на строительстве".

Вместе с тем позже Гуцуляк письменно уточнил, что его брат уже продал Тойоту FJ Cruiser, однако не успел ее переоформить. Мол, именно на полученные от продажи деньги он и приобрел землю.

Сейчас Перепелюк пользуется, хотя официально и не обладает, другой недешевой машиной – Toyota Tundra 2013 года.