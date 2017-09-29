Суд отложил решение о томах дела Насирова. Он говорит о "шоу"

811 просмотров
Пятница, 29 сентября 2017, 13:32

Соломенский райсуд Киева перенес рассмотрение ходатайства об ограничении срока ознакомления с материалами уголовного дела Романа Насирова на 2 октября.

Такое решение принял в пятницу судья Александр Бобровник.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура попросили суд ограничить отстраненного главу Государственной фискальной службы во времени для ознакомления с материалами его дела до 12 октября.

Однако адвокаты Насирова призвали суд перенести это заседание с 29 сентября, поскольку не были проинформированы о заседании и не готовы защищать своего клиента.

Сам Насиров в разговоре с журналистами возмущался, что НАБУ хочет его ограничивать.

"В деле насчитывается 240 томов, каждый том – это примерно 400-500 страниц. Пусть они расскажут, как надо знакомиться. Каждый день мы изучаем по 2 тома. Сейчас мы ознакомились с 130 томами дела", – сказал отстраненный глава ГФС.

"Ну, пусть объяснят, как мы можем не просто перечитать, а нормально ознакомиться со всеми материалами до 12 октября", – возмутился Насиров.

"Это будет очень интересно, думаю, будет новый спектакль. Каждый раз перед судебным заседанием мы видим на странице САП такой, знаете, анонс, как выходит в прокат новая серия очень популярного ТВ-шоу", – добавил он.

Как известно, 2 марта Насирова задержали по подозрению в злоупотреблении властью и служебным положением. 16 марта он вышел из-под стражи, потому что жена и тесть внесли за него 100 млн гривен залога.

Насирова подозревают в том, что он в 2015-2016 годах в интересах нардепа Александра Онищенко незаконно поручил руководителям региональных и территориальных органов ГФС давать рассрочку налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО" Карпатнадраинвест ", ООО "Надра Геоцентр".

8 марта Соломенский райсуд Киева избрал избрал Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен. Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.

23 августа суд обязал Насирова носить электронный браслет еще 60 дней.

Суд также наложил арест на все имущество Романа Насирова, включая имеющуюся в госреестре недвижимость.

Роман Кравец, УП

Темы: Насиров Фискальная служба суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Насиров ждет, когда его вернут в ДФС 29 сентября 2017, 12:50
Фискалы пытаются оспорить собственную бездеятельность по "делу Насирова" 26 сентября 2017, 12:22
САП попросит суд ограничить Насирову время для ознакомления с материалами дела 22 сентября 2017, 01:24
powered by lun.ua
Главные новости
Порошенко будет просить Раду принять закон о Донбассе за неделю
В Хмельницкой области разбился самолет, 2 пилота погибли
В Кабмине рассказали, что будет с ценой на газ зимой
В новый ВС избрали судей, посадивших Луценко – активисты
Все новости
фото

Сервис Getty Images запретил фотошопить женщинам "идеальные фигуры"

архитектура

Хрущевки. Перезагрузка: западный опыт и украинские реалии

фото

Здание Национального цирка "агитирует" отказаться от животных для развлечений