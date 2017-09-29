Разминирование территорий возле Калиновки может продлится до декабря

Премьер-министр Владимир Гройсман говорит, что для разминирования территорий вокруг военных складов в Калиновке Винницкой области потребуется около 2 месяцев.



Об этом он заявил на брифинге 29 сентября после заседания штаба по ликвидации последствий пожара в Калиновке.



"Работы начаты и будут продолжаться до восстановления. Для того, чтобы 10 тысяч гектаров сегодня нам обследовать, понадобится около 2 месяцев. Ближайшие территории уже обследованы и разминированы. Работа будет продолжаться до конца ноября", - сообщил Гройсман.

Премьер также заверил, что правительство выделит необходимые средства для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Винницкой области.



"Если нужно будет 100 миллионов - будет 100, понадобится 200 – будет 200 миллионов", – сказал Гройсман, однако подчеркнул, что будет требовать от местных властей максимально рационального распределения средств.



"Проверим все расходы. Если кто-то позволит себе хотя бы одну гривну украсть... Я считаю, это будет мародерство", – отметил премьер.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман и глава Государственной пограничной службы Николай Чечеткин 29 сентября с воздуха осмотрели территорию вокруг военных складов в Калиновке и заверили, что ситуация контролируема.



Валентина Романенко, УП