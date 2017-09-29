АП просит Саакашвили еще подождать документы, необходимые для суда
Администрация президента взяла дополнительное время на рассмотрение запроса лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили по поводу документов о лишении его гражданства.
Речь идет о 20 днях, говорится в ответе АП от 25 сентября на запрос от 19 сентября, который публикует Саакашвили в Facebook.
"На Ваш запрос от 19 сентября с просьбой предоставить копии имеющихся в Администрации президента документов о прекращении гражданства Украины сообщаем, что... принято решение о продлении срока рассмотрения запроса до 20 рабочих дней с даты его поступления", – сказано в документе.
В АП обещают дать ответ "в максимально сжатые сроки" и надеются на понимание Саакашвили.
Саакашвили возмутился: "Администрация просит еще 20 дней на выдачу мне документов, которые они обязаны предоставить в июле. Представьте, что они делают с другими гражданами".
"И после этого они говорят, что я должен обращаться в суд, хотя в суд без этих документов пойти не могу", – подчеркнул он.
Как известно, в июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской облгосадминистрации Михэила Саакашвили.
Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.
Саакашвили планирует отстаивать в суде украинское гражданство. Гражданства Грузии он лишен. Родная страна требует его экстрадиции.
19 сентября Саакашвили передал адвокатами в АП заявление с требованием выдать ему 4 документа, необходимых для обжалования решения президента в суде: документацию миграционной службы, копию указа об утрате гражданства, копию протокола заседания комиссии по вопросам гражданства, все сопроводительные письма.
22 сентября Мостиский райсуд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении государственной границы 10 сентября и обязал его заплатить штраф в размере 200 необлагаемых налогом минимумов (3400 грн).
Это решение политик также хочет обжаловать.
Алена Рощенко, УП
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