ГПУ: Руководителя исполнительной службы Одесской области поймали на взятке

Руководителя Государственной исполнительной службы территориального управления юстиции в Одесской области Дениса Бондаря с сообщником задержали во время получения взятки.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Указывается, что 28 сентября следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками СБУ разоблачили коррупционную схему в Государственной исполнительной службе региона.



гпу

"По данным следствия должностные лица государственной исполнительной службы требовали и получили 6,5 тыс долларов США неправомерной выгоды от представителя предприятия за снятие арестов с разного рода имущества", - сообщили в пресс-службе.



Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.



"Также следствие проверяет информацию относительно системного получения указанными лицами взяток и причастности к коррупционной схемы других фигурантов из числа сотрудников структурных подразделений исполнительной службы", - заявили в ГПУ.



Задержание произошло в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).



Украинская правда