Порошенко привлек к освобождению Сущенко жену Макрона

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Пятница, 29 сентября 2017, 16:14

Президенты Петр Порошенко, Эммануэль Макрон и жена французского лидера Бриджит вместе пытаются убедить президента РФ Владимира Путина отпустить украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом глава государства сказал в пятницу журналистам в Коломые Ивано-Франковской области, передает "Укринформ".

"Я готов сделать все, что в моих силах, чтобы великий украинец Сущенко вернулся домой. Я поднял этот вопрос в разговоре с (президентом Франции - ред.) Эммануэлем Макроном, его жена Бриджит обратилась с этим к Путину. И уверен, что наши скоординированные усилия вернут его домой ", - сказал Порошенко.

Он также предположил, что до конца года "мы получим позитив в этом вопросе".

Как сообщалось, удерживаемый в российском СИЗО Сущенко демонстрирует сдержанный оптимизм относительно освобождения из-под стражи.

Московский суд 25 сентября продлил арест незаконно удерживаемому в российском СИЗО журналисту Роману Сущенко.

Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

24 января 2017 Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыму.

Темы: Франция президент Порошенко Сущенко Путин
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